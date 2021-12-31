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14:44 31.12.2021

Выдающийся результат – Токаев поздравил шахматистку Асаубаеву

поздравление Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление глава государства написал на странице в Twitter.

Поздравляю Бибисару Асаубаеву с блестящей победой на чемпионате мира по блицу. Этот выдающийся результат стал приятной новостью в канун Нового года для всех казахстанцев, особенно для любителей шахмат. Желаю Бибисаре дальнейших успехов! – отмечено в сообщении.

Напомним, Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу.

В предпоследней партии турнира Асаубаева играла с российской шахматисткой Александрой Горячкиной. Россиянка допустила ошибку и признала поражение.

Стоит отметить, что, кроме звания чемпионки мира, 17-летняя казахстанка получит 40 тысяч долларов.

Анастасия Московчук
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