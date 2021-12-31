Выдающийся результат – Токаев поздравил шахматистку Асаубаеву

Свое поздравление глава государства написал на странице в Twitter.

Поздравляю Бибисару Асаубаеву с блестящей победой на чемпионате мира по блицу. Этот выдающийся результат стал приятной новостью в канун Нового года для всех казахстанцев, особенно для любителей шахмат. Желаю Бибисаре дальнейших успехов! – отмечено в сообщении.

Напомним, Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу.

В предпоследней партии турнира Асаубаева играла с российской шахматисткой Александрой Горячкиной. Россиянка допустила ошибку и признала поражение.

Стоит отметить, что, кроме звания чемпионки мира, 17-летняя казахстанка получит 40 тысяч долларов.