14:44 31.12.2021
Выдающийся результат – Токаев поздравил шахматистку Асаубаеву
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.
Свое поздравление глава государства написал на странице в Twitter.
Поздравляю Бибисару Асаубаеву с блестящей победой на чемпионате мира по блицу. Этот выдающийся результат стал приятной новостью в канун Нового года для всех казахстанцев, особенно для любителей шахмат. Желаю Бибисаре дальнейших успехов! – отмечено в сообщении.
Напомним, Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу.
В предпоследней партии турнира Асаубаева играла с российской шахматисткой Александрой Горячкиной. Россиянка допустила ошибку и признала поражение.
Стоит отметить, что, кроме звания чемпионки мира, 17-летняя казахстанка получит 40 тысяч долларов.