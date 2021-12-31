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15:49 31.12.2021

Врач дал советы, как встретить Новый год на улице без последствий для здоровья

новый год, празднование, улица, вред, врач, советы Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Как отпраздновать Новый год на улице без последствий для здоровья? Врач аллерголог-иммунолог, владелец частной клиники в Калуге Владимир Болибок дал несколько советов, передает Zakon.kz.

Как рассказал врач РИА Новости, праздновать Новый год на улице можно, если разница температуры в помещении и на улице не очень большая – при минус 5 можно провести на открытом воздухе несколько часов, главное – тепло одеться, пить теплый чай и отказаться от алкоголя, а вот при минус 35 на улице лучше не гулять.

Все зависит от разницы температур на улице и в помещении. Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем.Владимир Болибок

При праздновании Нового года на улице, по словам врача, важно правильно одеться, не забыть про шапку, держать ноги в тепле и следить, чтобы они не промокли.

Также Болибок подчеркнул, что согреваться алкоголем на морозе не рекомендуется. Лучше захватить с собой теплый чай или другой безалкогольный напиток, который не даст организму переохладиться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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