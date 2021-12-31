Врач дал советы, как встретить Новый год на улице без последствий для здоровья

Как рассказал врач РИА Новости, праздновать Новый год на улице можно, если разница температуры в помещении и на улице не очень большая – при минус 5 можно провести на открытом воздухе несколько часов, главное – тепло одеться, пить теплый чай и отказаться от алкоголя, а вот при минус 35 на улице лучше не гулять.

Все зависит от разницы температур на улице и в помещении. Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем. Владимир Болибок

При праздновании Нового года на улице, по словам врача, важно правильно одеться, не забыть про шапку, держать ноги в тепле и следить, чтобы они не промокли.

Также Болибок подчеркнул, что согреваться алкоголем на морозе не рекомендуется. Лучше захватить с собой теплый чай или другой безалкогольный напиток, который не даст организму переохладиться.