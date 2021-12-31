16:25 31.12.2021
Рынок автозапчастей горел в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
29 декабря на рынке горели бутики и торговые точки, принадлежащие более 20 гражданам, передает Zakon.kz.
Были эвакуированы продавцы и посетители рынка. В пожаре никто не пострадал.
В настоящее время выясняются причины возникновения пожара и нанесенный ущерб.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 202 ч.2 УК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».
Фото: ДП Туркестанской области
Фото: ДП Туркестанской области
Назначены экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. ДП Туркестанской области