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16:25 31.12.2021

Рынок автозапчастей горел в Туркестанской области

пожар, пожарный Фото: Zakon.kz
29 декабря на рынке горели бутики и торговые точки, принадлежащие более 20 гражданам, передает Zakon.kz.

Были эвакуированы продавцы и посетители рынка. В пожаре никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины возникновения пожара и нанесенный ущерб.

рынок автозапчастей, пожар

Фото: ДП Туркестанской области

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 202 ч.2 УК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

пожарная машина, пожар, рынок

Фото: ДП Туркестанской области

Назначены экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. ДП Туркестанской области
Анастасия Стативкина
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