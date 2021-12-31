Рынок автозапчастей горел в Туркестанской области

Были эвакуированы продавцы и посетители рынка. В пожаре никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины возникновения пожара и нанесенный ущерб.

Фото: ДП Туркестанской области

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 202 ч.2 УК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Фото: ДП Туркестанской области