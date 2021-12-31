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16:26 31.12.2021

Назван рецепт самого дешевого оливье

новый год, оливье, рецепт, дешевый, шеф-повар Фото: pixabay
Оливье – традиционное блюдо на праздничном новогоднем столе. Его самым дешевым рецептом поделился шеф-повар Владимир Павлов, передает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik шеф-повар рассказал, как сделать оливье максимально дешевым, при этом сохранив вкусовые качества новогоднего блюда, а также поделился несколькими вариантами приготовления этого салата.

Овощи можно не варить, а запекать, так салат будет вкуснее. Кто-то любит оливье с мясом, есть оливье с куриным бедром или филе. Кто-то не ест мясо и заменяет его рыбой. Некоторые делают салат с йогуртом, со сметаной, чтобы он не был жирным.Владимир Павлов

Шеф-повар уверен, что приготовленный дома по старому советскому рецепту – самый выгодный вариант салата оливье.

Самый недорогой оливье на данный момент – это наш старый советский рецепт: с колбасой вместо мяса. Берете картофель, морковь, соленый огурец, лук репчатый, добавляете майонез, который лучше сделать самим, чтобы он был более нежным. Горошек лучше выбирать консервированный, потому что свежемороженый стоит дороже. Добавляете отварное яйцо, немного зелени – вот и весь оливье.Владимир Павлов

По его словам, сделать оливье вегетарианским – это еще один вариант сэкономить на салате. Но тогда, как отметил врач, не стоит вместо мяса добавлять в него соевые продукты, потому что они вовсе не дешевы.

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