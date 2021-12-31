В штате Колорадо из-за лесных пожаров эвакуируют жителей

Власти округа Боулдер в штате Колорадо начали эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов из-за лесных пожаров, которые усиленно распространяются из-за усиления ветра. Об этом говорится в сообщении окружного отделения Национальной метеорологической службы США, опубликованном в Twitter.

«Пожалуйста, приготовьте набор для эвакуации со всеми важными документами, лекарствами <...> (на случай – Прим. ред.), если для вашего места жительства будет отдан приказ об эвакуации», – указано в заявлении.

Our current view of the #MarshallFire from Boulder. We are deeply saddened for all who have lost today. #COwx pic.twitter.com/Qq95K5yfEx December 31, 2021

На территории округа было открыто несколько эвакуационных пунктов.

Как пишет ТАСС, в результате природных пожаров по меньшей мере один человек пострадал. Местные власти не исключают увеличения этого числа и, возможно, обнаружения погибших. Об этом окружной шериф Джо Пелли сказал на пресс-конференции, добавив, что жители незамедлительно должны покинуть опасный регион.

В настоящее время есть информация об одном пострадавшем <...> пока что нам не поступало сообщений о погибших в результате пожара, однако хотел бы подчеркнуть, учитывая его силу и интенсивность и расположение в густонаселенной зоне, мы не будем удивлены, если будут пострадавшие или жертвы. Окружной шериф Джо Пелли

Порядка 580 строений уже уничтожено пламенем от двух очагов пожаров, возникших утром 30 декабря. Борьба с огнем осложняется сильными порывами ветра, из-за которого пожары быстро распространяются по сухой траве. По предварительным версии властей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание после обрыва линий электропередачи.

My son flew back to Seattle this evening. Here is a video he took of the Superior / Louisville fires from the plane at 5 pm. Our hearts go out to our neighbors in the fire’s path and the first responders working to save their homes and businesses. #MarshallFire pic.twitter.com/O6LXrOKCXT December 31, 2021

Отмечается, что губернатор штата Джаред Полис объявил режим чрезвычайного положения для оперативного задействования необходимых резервов, для помощи экстренным службам будут мобилизованы военнослужащие Национальной гвардии США.

Приказ об эвакуации отдан ряду населенных пунктов округа, в числе которых Луисвилл, где проживает около 21 тыс. человек, и Супериор с населением порядка 13 тыс. человек. Луисвилл и Супериор расположены неподалеку от административного центра Колорадо города Денвер.

Согласно прогнозам метеорологов, скорость ветра скоро снизится. Самый сильный порыв ветра скоростью около 44,7 м/с был зафиксирован в окрестностях Денвера.