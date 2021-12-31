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16:27 31.12.2021

В штате Колорадо из-за лесных пожаров эвакуируют жителей

горят дома жителей США в штате Колорадо Фото: Twitter.com/edgarcedilloTV
Лесные пожары уничтожили сотни домов жителей американского штата Колорадо, передает Zakon.kz.

Власти округа Боулдер в штате Колорадо начали эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов из-за лесных пожаров, которые усиленно распространяются из-за усиления ветра. Об этом говорится в сообщении окружного отделения Национальной метеорологической службы США, опубликованном в Twitter.

«Пожалуйста, приготовьте набор для эвакуации со всеми важными документами, лекарствами <...> (на случай – Прим. ред.), если для вашего места жительства будет отдан приказ об эвакуации», – указано в заявлении.

На территории округа было открыто несколько эвакуационных пунктов.

Как пишет ТАСС, в результате природных пожаров по меньшей мере один человек пострадал. Местные власти не исключают увеличения этого числа и, возможно, обнаружения погибших. Об этом окружной шериф Джо Пелли сказал на пресс-конференции, добавив, что жители незамедлительно должны покинуть опасный регион.

В настоящее время есть информация об одном пострадавшем <...> пока что нам не поступало сообщений о погибших в результате пожара, однако хотел бы подчеркнуть, учитывая его силу и интенсивность и расположение в густонаселенной зоне, мы не будем удивлены, если будут пострадавшие или жертвы.Окружной шериф Джо Пелли

Порядка 580 строений уже уничтожено пламенем от двух очагов пожаров, возникших утром 30 декабря. Борьба с огнем осложняется сильными порывами ветра, из-за которого пожары быстро распространяются по сухой траве. По предварительным версии властей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание после обрыва линий электропередачи.

Отмечается, что губернатор штата Джаред Полис объявил режим чрезвычайного положения для оперативного задействования необходимых резервов, для помощи экстренным службам будут мобилизованы военнослужащие Национальной гвардии США.

Приказ об эвакуации отдан ряду населенных пунктов округа, в числе которых Луисвилл, где проживает около 21 тыс. человек, и Супериор с населением порядка 13 тыс. человек. Луисвилл и Супериор расположены неподалеку от административного центра Колорадо города Денвер.

Согласно прогнозам метеорологов, скорость ветра скоро снизится. Самый сильный порыв ветра скоростью около 44,7 м/с был зафиксирован в окрестностях Денвера.

Оксана Житникова
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