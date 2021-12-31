Погоду без осадков прогнозируют в большинстве городов Казахстана 1 января

В восточных, северных регионах страны ожидается погода преимущественно без осадков. На западе и юге страны – неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, гололед и усиление ветра. Местами по республике ожидается туман. РГП «Казгидромет»

На большей части Мангистауской области ожидается туман, днем на северо-западе области – гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской, на западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге и востоке Акмолинской, Алматинской, на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, в горных, предгорных районах Жамбылской, в центре Кызылординской, на севере и юге Восточно-Казахстанской, в центре и на северо-востоке Актюбинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер Алматинской области усилится ветер до 18-23 м/с.