17:54 31.12.2021
Саакашвили рассказал, что у него есть дочь
Фото: Facebook.com/SaakashviliMikheil
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о том, что у него есть внебрачная дочь, передает Zakon.kz.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В публикации политик отметил, что девочку зовут Эли Мария, и матерью ребенка является грузинская певица София Нижарадзе.
Кроме того, Саакашвили поздравил всех с наступающим Новым годом, заявив, что будет продолжать борьбу за свободу Родины и достойное будущее народа.