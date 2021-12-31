Саакашвили рассказал, что у него есть дочь

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В публикации политик отметил, что девочку зовут Эли Мария, и матерью ребенка является грузинская певица София Нижарадзе.

Кроме того, Саакашвили поздравил всех с наступающим Новым годом, заявив, что будет продолжать борьбу за свободу Родины и достойное будущее народа.