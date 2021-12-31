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18:36 31.12.2021

Бокал шампанского не ухудшит выработку антител после прививки – микробиолог

фужеры гости Фото: pexels
Cпециалист отметил, что злоупотреблять алкоголем после вакцинации не стоит, передает Zakon.kz.

Российский микробиолог, академик, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил ТАСС, что один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь существенно не повлияют на выработку антител к коронавирусу у тех, кто незадолго до этого вакцинировался от COVID-19.

Полностью в новогоднюю ночь необязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам не помешают. Российский микробиолог Александр Гинцбург

Ученый отметил, что злоупотребление алкогольными напитками в целом пагубно влияет на организм.

Злоупотребление алкоголем влияет на иммунную систему отрицательно, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды. У людей, которые склонны к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов. В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом.Микробиолог Александр Гинцбург
Оксана Житникова
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