Бокал шампанского не ухудшит выработку антител после прививки – микробиолог

Российский микробиолог, академик, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил ТАСС, что один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь существенно не повлияют на выработку антител к коронавирусу у тех, кто незадолго до этого вакцинировался от COVID-19.

Полностью в новогоднюю ночь необязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам не помешают. Российский микробиолог Александр Гинцбург

Ученый отметил, что злоупотребление алкогольными напитками в целом пагубно влияет на организм.