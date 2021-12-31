Нерезиденты смогут получить ЭЦП в загранучреждениях Казахстана

Пилотный проект реализован совместно министерствами иностранных дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмичекой промышленности, а также внутренних дел, передает пресс-служба МИД РК.

Вышеуказанный проект будет работать в одинадцати дипломатических представительствах Республики Казахстан, расположенных в городах Вашингтон, Сеул, Бишкек, Москва, Прага, Дубай, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Пекин.

Основная цель проекта – обеспечить возможность участия потенциальных инвесторов в онлайн аукционах Казахстана.

Физические лица – нерезиденты могут получить ЭЦП по принципу «одного окна». Для этого иностранному гражданину нужно иметь при себе паспорт, электронную копию паспорта (в формате pdf), электронную копию нотариально заверенного перевода ФИО на кириллицу, при необходимости и на латиницу (в формате pdf) и USB-flash накопитель (для сохранения ЭЦП ключей).

Юридические лица – нерезиденты могут получить ЭЦП также в загранучреждениях Республики Казахстан, предварительно зарегистрировавшись на сайте КГД МФ и получив БИН онлайн.

Услуга оказывается на бесплатной основе в течение двух рабочих дней.