Си Цзиньпин пообещал показать миру в 2022 году великолепную Олимпиаду

Об этом 31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе поздравительного обращения к гражданам страны по случаю Нового года, сообщает ТАСС.

Мы приложим все возможные усилия, чтобы представить миру великолепную Олимпиаду. Председатель КНР Си Цзиньпин

Китайский лидер уточнил, что «пока мир находится в ожидании, Китай как следует готовится» к Играм.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада – с 4 по 13 марта.