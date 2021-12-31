19:30 31.12.2021
Си Цзиньпин пообещал показать миру в 2022 году великолепную Олимпиаду
Фото: pixabay
Председатель КНР выразил надежду, что в Олимпийских играх в Пекине «примет участие как можно больше людей», передает Zakon.kz.
Об этом 31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе поздравительного обращения к гражданам страны по случаю Нового года, сообщает ТАСС.
Мы приложим все возможные усилия, чтобы представить миру великолепную Олимпиаду.Председатель КНР Си Цзиньпин
Китайский лидер уточнил, что «пока мир находится в ожидании, Китай как следует готовится» к Играм.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада – с 4 по 13 марта.