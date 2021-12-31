В горах Жонгар-Алатау увеличилось число снежных барсов

К такому заключению пришли зоологи, изучив данные фотоловушек нацпарка, сообщает «Хабар 24».

Открытием для ученых стал тот факт, что звериные тропы проходят там, где специалисты даже не предполагали их встретить. Записи с карт памяти фотоловушек помогают подробнее узнать об образе жизни ирбиса.

Мы в 2016 году начали изучать территорию нацпарка, именно направление по кошачьим. Даже не думали, что по этой дороге будет ходить барс. Были слухи, что инспекторы видели следы. Потом в 2018 году в летнее время в первый раз мы благодаря фотоловушке зафиксировали барса. Можно сказать по этому видео, здесь постоянно живут теки. Эти теки – кормовая база барса. Старший научный сотрудник Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка Жанарбек Молдахан

В ущельях нацпарка установлено около 30 фотоловушек, в объектив которых стало попадать все больше барсов. Специалисты выявили целые кошачьи семейства и определили ареал их обитания: между скал урочища Акшунак и Саркан проходит тропа барса, уходя на высоту 2500 метров.

Путь ирбиса пролегает параллельно тропам горных теков и маралов. По утверждениям ученых, в скалах снежный барс охотится на свою добычу, а затем отправляется в излюбленные места своих лежбищ.

Барс любит жить в одиночку, только во время спаривания они встречаются с самкой, остальное время года живут в одиночку. Еще он любит высокогорные места, чистоту. Очень осторожный зверь. Мы уже сколько лет за барсом наблюдаем, всего лишь одна встреча была, он любит, чтобы его образ жизни был покрыт тайной. Старший научный сотрудник Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка Жанарбек Молдахан

Сейчас в нацпарке обитает от 15 до 20 особей снежного барса. Ученые продолжают свои наблюдения, иногда поднимаясь еще выше предполагаемых мест его обитания.