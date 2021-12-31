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20:51 31.12.2021

Гастроэнтеролог объяснила, почему в новогоднюю ночь от сладкого лучше отказаться

Сладкое на столе, Новый год Фото: pixabay
В новогоднюю ночь лучше не употреблять десерты, особенно те, которые содержат трансжиры и пальмовое масло, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог высшей категории Юлия Мачнева.

Правильное решение – устроить чаепитие как отдельный прием пищи, причем, на следующий день. Потому что десерты – максимально тяжелая для пищеварения смесь жиров и углеводов. Врач-гастроэнтеролог Юлия Мачнева

При этом если все же за новогодним столом будут десерты, врач рекомендовала употреблять сладкое домашнего приготовления, а не купленное в магазине. По словам специалиста, заводские торты обычно «содержат трансжиры, эмульгаторы, пальмовые масла и консерванты». А все это не полезно для организма.

Также гастроэнтеролог рекомендует после застолья выйти на прогулку, «дабы десерт был потрачен на энергию».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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