Гастроэнтеролог объяснила, почему в новогоднюю ночь от сладкого лучше отказаться

Об этом РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог высшей категории Юлия Мачнева.

Правильное решение – устроить чаепитие как отдельный прием пищи, причем, на следующий день. Потому что десерты – максимально тяжелая для пищеварения смесь жиров и углеводов. Врач-гастроэнтеролог Юлия Мачнева

При этом если все же за новогодним столом будут десерты, врач рекомендовала употреблять сладкое домашнего приготовления, а не купленное в магазине. По словам специалиста, заводские торты обычно «содержат трансжиры, эмульгаторы, пальмовые масла и консерванты». А все это не полезно для организма.

Также гастроэнтеролог рекомендует после застолья выйти на прогулку, «дабы десерт был потрачен на энергию».