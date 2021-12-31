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Законодательство РК
21:35 31.12.2021

Токаев подписал закон, усиливающий права ипотечных заемщиков

Президент РК, подписал закон Фото: Акорда
Главой государства подписан новый Закон Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz. Согласно закону, местные исполнительные органы по государственному планированию наделяются компетенцией по разработке методики прогнозирования поступлений в местные бюджеты.

Текст опубликован на сайте Акорды.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства» усиливает права ипотечных заемщиков.

29 декабря депутаты Мажилиса на пленарном заседании Палаты согласились с поправками, внесенными сенаторами в проект закона.

Всего сенаторами были внесены 24 поправки. Из них 15 поправок касательно алкогольной продукции и видов алкогольной продукции вносятся в связи с переносом срока введения в действие технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года. Также ими внесены шесть поправок редакционно-уточняющего характера и три поправки по юридической технике.

Согласно закону, местные исполнительные органы по государственному планированию наделяются компетенцией по разработке методики прогнозирования поступлений в местные бюджеты. Регионам предоставляется возможность прогнозировать доходную базу самостоятельно с учетом региональной специфики, тем самым минимизировать погрешности прогноза.

Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев выразил уверенность в том, что принятие данного проекта закона позволит концентрировать бюджетные средства на реализации приоритетных направлений развития страны, повысить эффективность управления бюджетными средствами, улучшить качество исполнения бюджета и усилить права ипотечных заемщиков.

Константин Вноровский
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