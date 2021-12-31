Талибы не будут заставлять мужчин отращивать бороды

Правительство посоветовало жителям страны не бриться, однако это необязательное правило. Такое сообщение распространило министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, передает РИА Новости.

До этого талибы рекомендовали всем мужчинам страны не брить бороды. В заявлении министерства отмечается, что власти не вправе заставлять кого-либо отращивать бороду и преследовать за ее отсутствие. Отращивание бороды является всего лишь рекомендацией.

Ранее в декабре официальные лица «Талибана» распорядились закрыть все бани, сауны и бассейны в афганском городе Мазари-Шариф под предлогом борьбы с «пропагандой проституции». Отмечалось, что работать разрешили только мужским баням с отдельными комнатами, женские бани закрылись в городе полностью.