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22:44 31.12.2021

Талибы не будут заставлять мужчин отращивать бороды

МИД Афганистана, бороды Фото: mfa.gov.af
Представители движения «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане), пришедшего к власти в Афганистане, заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороды, сообщает Zakon.kz.

Правительство посоветовало жителям страны не бриться, однако это необязательное правило. Такое сообщение распространило министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, передает РИА Новости.

До этого талибы рекомендовали всем мужчинам страны не брить бороды. В заявлении министерства отмечается, что власти не вправе заставлять кого-либо отращивать бороду и преследовать за ее отсутствие. Отращивание бороды является всего лишь рекомендацией.

Ранее в декабре официальные лица «Талибана» распорядились закрыть все бани, сауны и бассейны в афганском городе Мазари-Шариф под предлогом борьбы с «пропагандой проституции». Отмечалось, что работать разрешили только мужским баням с отдельными комнатами, женские бани закрылись в городе полностью.

Константин Вноровский
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