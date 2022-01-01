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01:55 01.01.2022

Американка пять часов просидела в туалете самолета после теста на COVID-19

Американка, заперлась туалете самолета, COVID-19 Фото: pixabay
Жительница США добровольно самоизолировалась в туалете самолета после получения положительного теста на коронавирус, сообщает Zakon.kz.

Американка Мариса Фотиео самоизолировалась на пять часов в туалете самолета, получив положительный результат теста на COVID-19, передает NBC.

У девушки заболело горло в самолете, и она воспользовалась одним из экспресс-тестов, который у нее был с собой. Тест сразу показал положительный результат. Мариса Фотиео испугалась за пассажиров самолета, ведь по ее вине под угрозой оказались 150 человек. Тогда она приняла решение закрыться в одном из туалетов. Проводница самолета приносила ей еду и напитки и проверяла самочувствие девушки.

Фотиео выставила сцену своего путешествия в крошечной ванной самолета в TikTok, где ее видео просмотрели более трех миллионов раз.

Стюардесса помогала ей, принося воду и еду в течение полета. Инцидент на борту воздушного судна произошел 20 декабря.

Прибыв в Исландию, девушка была изолирована в отеле под управлением Красного Креста.

Константин Вноровский
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