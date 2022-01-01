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12:14 01.01.2022

Синоптики озвучили прогноз погоды на 1-3 января в Казахстане

капель Фото: pixabay
Какой будет погода в начале января в республике, сообщили в РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Северо-западный циклон из районов Белого моря вызовет осадки (преимущественно снег) на западе Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории республики. Лишь в Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду.РГП «Казгидромет»

Отмечается, что в западных и южных регионах ожидается гололед, в северных и центральных – метель. В целом по республике синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха и ослабление морозов.

3 января в северной части Казахстана температура воздуха составит ночью -10…-18°C, днем - 3...-8°C. В южных регионах страны столбики термометров достигнут 0... +5°C в ночное время, местами 0….-10°C, днем +3…+13°C.

Оксана Житникова
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