Новогодняя ночь с новым рекордом

В ночь с 31 декабря на 1 января голосовые вызовы и интернет-трафик в сети Tele2/Altel как обычно совершили мощный рывок вверх: абоненты ценят важность искренних поздравлений и теплых пожеланий. С вечера 31 декабря до утра 1 января 2022 года data-трафик в сети составил более 2 млн ГБ. Напомним, что в конце прошлого года была опубликована статистика, согласно которой 60% всего мобильного интернет-трафика страны проходят в его сети.

В новогоднюю ночь абоненты Tele2/Altel совершили огромное количество звонков общей продолжительностью 27 млн минут, что эквивалентно 52 годам. Если сравнить с прошлым годом, то число звонков увеличилось на 2%.

В течение прошлого года мы проделали огромную работу по модернизации оборудования и расширению сети. Новогодняя ночь у всех операторов связана с серьезной нагрузкой на сеть, поэтому с гордостью отмечаем, что сеть выдержала сверхнагрузку, а наши абоненты снова установили рекорд по объему дата-трафика в сети. Меня очень греет тот факт, что с нашей помощью наши абоненты смогли тепло поздравить родных и близких, сказать и написать важные и нужные слова, поделиться радостью! Генеральный директор Tele2/Altel Сергей Коньков

Особым подарком всем казахстанцам стало Tele2Show – грандиозное новогоднее шоу, что состоялось на высокогорном катке «Медеу». Месяц назад оператор запустил на территории «Медеу» и «Шымбулака» сеть 5G, поэтому скорость соединения там достигает 1 гигабита в секунду! Tele2Show объединило несколько форматов. Популярные казахстанские артисты дарили яркие эмоции, любимые песни и зажигательные танцы, комики из команды КВН «Спарта» и Stand up Jeltoksan отвечали за качественные шутки, а объединяли все это представители известных TikTok-хаусов. В новогоднюю ночь видеоверсия этого уникального концерта появилась на youtube-канале Tele2 Kazakhstan. Так ярко оператор завершил празднование десятилетие бренда Tele2 в Казахстане, а также поздравил всех казахстанцев с наступившим Новым годом! Стоит отметить, что абоненты, смотревшие шоу, получили подарочные гигабайты.