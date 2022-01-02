Пять казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки

На 2 января лечение от КВИ продолжают получать 16 468 человек (14 537+ и 1931 КВИ-), из них в стационарах находится 2101 пациент, на амбулаторном уровне – 14 367.

Фото: Минздрав РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: