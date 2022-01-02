09:49 02.01.2022
Пять казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане не зафиксировано смертельных случаев от коронавирусной пневмонии, сообщает Zakon.kz.
На 2 января лечение от КВИ продолжают получать 16 468 человек (14 537+ и 1931 КВИ-), из них в стационарах находится 2101 пациент, на амбулаторном уровне – 14 367.
Фото: Минздрав РК
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 196 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 69,
на аппарате ИВЛ – 45.