Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:49 02.01.2022

Пять казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки

палата Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане не зафиксировано смертельных случаев от коронавирусной пневмонии, сообщает Zakon.kz.

На 2 января лечение от КВИ продолжают получать 16 468 человек (14 537+ и 1931 КВИ-), из них в стационарах находится 2101 пациент, на амбулаторном уровне – 14 367.

графика

Фото: Минздрав РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 196 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 69,

  • на аппарате ИВЛ – 45.

Елена Беляева
COVID-19 Казахстан
Стрельба в ВКО – вооруженные люди ворвались на той
02.01.2022
Небольшое увеличение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане
02.01.2022
Воздушный шар унес человека в Алматинской области
01.01.2022
Назван снижающий давление напиток
02.01.2022
Синоптики рассказали, какой будет погода 2 января в Казахстане
02.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости