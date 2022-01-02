Темный шоколад замедляет старение – ученые

Как пишет ren.tv, в этом лакомстве содержится высокая концентрация какао-бобов.

Проведенное исследование показало, что употреблявшие этот продукт люди жили на год дольше, чем те, кто от него отказался.

Также сообщается, что темный шоколад не дает развиваться онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Он улучшает память и работу мозга, считают ученые.