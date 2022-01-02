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08:49 02.01.2022

Темный шоколад замедляет старение – ученые

плитка Фото: pixabay
Специалисты из Гарварда провели исследование, согласно которому три плитки шоколада в месяц способны снизить риски преждевременной смерти, передает Zakon.kz.

Как пишет ren.tv, в этом лакомстве содержится высокая концентрация какао-бобов. 

Проведенное исследование показало, что употреблявшие этот продукт люди жили на год дольше, чем те, кто от него отказался.

Также сообщается, что темный шоколад не дает развиваться онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Он улучшает память и работу мозга, считают ученые.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. 

Елена Беляева
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