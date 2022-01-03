Два легионера покинули ФК «Астана»

Руководство поблагодарило футболистов и пожелало дальнейших успехов в карьере, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Астана».

Албанский защитник Энео Битри присоединился к команде летом 2021 года. Он сыграл 18 матчей и забил два гола.

Боснийский нападающий Семир Смайлагич отыграл в составе «Астаны» 13 матчей, вторую часть сезона провел в аренде в петропавловском «Кызыл-Жаре».

Ранее стало известно о том, что состав ФК «Тобол» покинули Тони Сильва, Жереми Манзорро, а также Элгудже Лобжанидзе.