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00:09 03.01.2022

Два легионера покинули ФК «Астана»

Футболист ФК Астана Фото: Instagram/fca.astana
Решение об уходе Энео Битри и Семира Смайлагича из клуба было принято по обоюдному соглашению, передает Zakon.kz.

Руководство поблагодарило футболистов и пожелало дальнейших успехов в карьере, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Астана».

Албанский защитник Энео Битри присоединился к команде летом 2021 года. Он сыграл 18 матчей и забил два гола.

Боснийский нападающий Семир Смайлагич отыграл в составе «Астаны» 13 матчей, вторую часть сезона провел в аренде в петропавловском «Кызыл-Жаре».

Ранее стало известно о том, что состав ФК «Тобол» покинули Тони Сильва, Жереми Манзорро, а также Элгудже Лобжанидзе.

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