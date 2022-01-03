00:58 03.01.2022
Россию, Китай, Иран и КНДР обвинили в кибератаке на Великобританию
Фото: pixabay
Отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер выразил мнение, что Россия, Китай, Иран или КНДР могли стоять за кибератакой в марте 2021 года, сообщает Zakon.kz.
Он также отметил, что за атакой могла стоять и обычная криминальная группировка, целью которой был поиск уязвимостей.
Кибератаке подверглись компьютеры Академии Минобороны Соединенного Королевства, напомнил маршал телеканалу Sky News.
Эдвард Стрингер подчеркнул, что злоумышленники не смогли проникнуть в компьютерную сеть других учреждений британского Минобороны или получить доступ к информации, представляющей значительную ценность.
При этом он предположил, что именно это могло стать главной целью.