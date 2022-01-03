Россию, Китай, Иран и КНДР обвинили в кибератаке на Великобританию

Он также отметил, что за атакой могла стоять и обычная криминальная группировка, целью которой был поиск уязвимостей.

Кибератаке подверглись компьютеры Академии Минобороны Соединенного Королевства, напомнил маршал телеканалу Sky News.

Эдвард Стрингер подчеркнул, что злоумышленники не смогли проникнуть в компьютерную сеть других учреждений британского Минобороны или получить доступ к информации, представляющей значительную ценность.

При этом он предположил, что именно это могло стать главной целью.