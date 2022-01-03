Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:48 03.01.2022

Глава Пентагона заразился коронавирусом

глава Пентагона Фото: Twitter/Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что сдал ПЦР-тест и получил положительный результат, передает Zakon.kz.

Как сообщает rt.ru, Остин пояснил, что попросил сделать тест после того, как ощутил признаки заболевания, находясь дома в отпуске. По словам главы ведомства, в настоящее время у него «легкие симптомы» и он следует рекомендациям врача.

Я не был в Пентагоне с четверга, где у меня были короткие встречи с несколькими моими сотрудниками. Мы все были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Я буду находиться дома на карантине в течение следующих пяти дней. Министр обороны США Ллойд Остин

Министр также добавил, что ревакцинировался в октябре, что позволяет ему легче переносить инфекцию.

Елена Беляева
США
Как изменился налог на легковые авто в 2022 году
02.01.2022
Транспортный полицейский спас пассажирку поезда в Щучинске
02.01.2022
Азат Перуашев: Нам нужна цивилизованная и гуманная рыночная экономика
02.01.2022
Асаубаева возглавила мировой рейтинг по шахматам в возрасте до 20 лет
02.01.2022
В Саудовской Аравии выпал снег
02.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости