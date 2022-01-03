Глава Пентагона заразился коронавирусом

Как сообщает rt.ru, Остин пояснил, что попросил сделать тест после того, как ощутил признаки заболевания, находясь дома в отпуске. По словам главы ведомства, в настоящее время у него «легкие симптомы» и он следует рекомендациям врача.

Я не был в Пентагоне с четверга, где у меня были короткие встречи с несколькими моими сотрудниками. Мы все были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Я буду находиться дома на карантине в течение следующих пяти дней. Министр обороны США Ллойд Остин

Министр также добавил, что ревакцинировался в октябре, что позволяет ему легче переносить инфекцию.