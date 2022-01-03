Названо лучшее время года для каждого знака зодиака
Как отмечено в публикации «Пятого канала», несмотря на жизненные обстоятельства, есть периоды, в которые мы наиболее склонны чувствовать себя на высоте.
Звездные специалисты выделяют благополучные времена года по четырем астрологическим стихиям.
Стихия огня
Представители огненной стихии — Лев, Овен, Стрелец — чувствуют подъем сил и жажду жизни летом. Именно тогда, когда их покровительственная звезда — Солнце — на пике своей активности. В это время года у них просыпается желание строить планы и добиваться поставленных целей.
Стихия земли
Девы, Тельцы и Козероги лучше всего себя ощущают в зимний период. Несмотря на снег и морозы, эти знаки зодиака именно тогда переживают прилив сил и подъем настроения. Зимой эти люди наиболее готовы к совершению смелых поступков и принятию ответственных решений.
Стихия воздуха
Воздушные знаки зодиака — Водолей, Весы, Близнецы — расцветают вместе с наступлением весны. Они буквально просыпаются от внутренней спячки. Когда день становится длиннее, они чувствуют в себе силы на то, чтобы все успеть. Преображение природы положительно воздействует как на их физическое здоровье, так и на психологический настрой.
Стихия воды
Самое удачное время года для Раков, Рыб и Скорпионов — осень. Именно тогда они чувствуют особенное вдохновение и готовы вести активный образ жизни. Для представителей этих знаков зодиака осенние прелести в виде бабьего лета, опавшей листвы и дождей — время для творчества и проявления себя.