Названо лучшее время года для каждого знака зодиака

Как отмечено в публикации «Пятого канала», несмотря на жизненные обстоятельства, есть периоды, в которые мы наиболее склонны чувствовать себя на высоте.

Звездные специалисты выделяют благополучные времена года по четырем астрологическим стихиям.

Стихия огня

Представители огненной стихии — Лев, Овен, Стрелец — чувствуют подъем сил и жажду жизни летом. Именно тогда, когда их покровительственная звезда — Солнце — на пике своей активности. В это время года у них просыпается желание строить планы и добиваться поставленных целей.

Стихия земли

Девы, Тельцы и Козероги лучше всего себя ощущают в зимний период. Несмотря на снег и морозы, эти знаки зодиака именно тогда переживают прилив сил и подъем настроения. Зимой эти люди наиболее готовы к совершению смелых поступков и принятию ответственных решений.

Стихия воздуха

Воздушные знаки зодиака — Водолей, Весы, Близнецы — расцветают вместе с наступлением весны. Они буквально просыпаются от внутренней спячки. Когда день становится длиннее, они чувствуют в себе силы на то, чтобы все успеть. Преображение природы положительно воздействует как на их физическое здоровье, так и на психологический настрой.

Стихия воды

Самое удачное время года для Раков, Рыб и Скорпионов — осень. Именно тогда они чувствуют особенное вдохновение и готовы вести активный образ жизни. Для представителей этих знаков зодиака осенние прелести в виде бабьего лета, опавшей листвы и дождей — время для творчества и проявления себя.