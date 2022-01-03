COVID-19 в Казахстане: как выглядит матрица оценки эпидситуации после Нового года

По данным Минздрава, в «красной» зоне нет ни одного региона.

В «желтой» зоне находится Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская,Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

Фото: МВК по нераспространению COVID-19