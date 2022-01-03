10:44 03.01.2022
COVID-19 в Казахстане: как выглядит матрица оценки эпидситуации после Нового года
Фото: astana.gov.kz
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, в «красной» зоне нет ни одного региона.
В «желтой» зоне находится Нур-Султан.
В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская,Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
Фото: МВК по нераспространению COVID-19
Число заболевших COVID-19 заметно снизилось в Казахстане
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