Олжас Байдильдинов: Газ должен был подорожать давно

Обозреватель Олжас Байдильдинов, имеющий опыт работы в министерстве энергетики, «КазМунайГазе», нефтесервисной отрасли, в беседе с корреспондентом Zakon.kz подчеркнул, что газ должен был подорожать давно.

Казахстан правильно двигается в сторону перехода на рыночные механизмы ценообразования. С 2019 года торги сжиженным газом и другими нефтепродуктами последовательно переводятся на биржевые площадки. С 2022 года 100% объемов внутреннего рынка будет торговаться на биржевых площадках. Любой желающий может зайти на портал Ets.kz и просматривать результаты торгов, а бизнесмены – могут пройти аккредитацию и участвовать в торгах. Олжас Байдильдинов

Ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть» уточнил, что на сегодняшний день цены на сжиженный газ в Казахстане намного ниже, чем в соседних странах.

По данным Global Petrol Prices на 27 декабря 2021 года, в нефтедобывающем Азербайджане литр стоит 166 тг, в России – 182, в Кыргызстане – 203, в Беларуси – 212, в Грузии – 275, в Украине – 303. Цены в сопредельных странах на порядок выше. И это рыночные цены на топливо. Олжас Байдильдинов

Кроме того, по словам обозревателя, у добычи и переработки газа высокая долларовая себестоимость, а обесценивание национальной валюты приводит к росту себестоимости.

Официально было объявлено о 90%-ном износе оборудования КазГПЗ, которое производит сжиженный газ в Жанаозене. Почему оно изношено? Потому что нет инвестиций из-за низких цен. Олжас Байдильдинов

В первых числах января в Мангистауской области прошли несанкционированные акции протестов против повышения цен на газ. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности.

Президент подчеркнул, что граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях.

Эксперт Байдильдинов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в регионе.

Жанаозен – это часть Казахстана, здесь не может быть льгот из-за желания людей платить меньше. Напомню, что средняя официальная заработная плата в городе в III квартале составила 505 тыс. тг, что в два раза выше республиканского уровня. При этом несколько десятков протестующих требуют снижения цен на газ в два раза. Нелогично. Олжас Байдильдинов

В Министерстве энергетики РК разъяснили, что с 1 января 2022 года осуществлен полный переход торгов СНГ на товарные биржи.

Продажа газа через электронные торги создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы СНГ напрямую у производителей. Пресс-служба Министерства энергетики РК

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев отметил, что на сегодняшний день в регионе есть необходимый объем газа. Заводы работают в штатном режиме, а поставка осуществляется по графику.