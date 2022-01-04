Детей Трампа вызвали на допрос

По версии следствия, одна из компаний Дональда Трампа-старшего указала заниженную стоимость в налоговых отчетах, однако для получения льгот была указана завышенная стоимость, сообщает New York Times.

С тех пор как бывший президент Дональд Трамп покинул свой пост, было проведено множество расследований его бизнеса и личных дел. В их числе мошенничество, уклонение от уплаты налогов, вмешательство в выборы, расследование в отношении гольф-клуба Трампа.

Сам бывший президент заявил, что все дела являются политически мотивированными.