Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:47 04.01.2022

Детей Трампа вызвали на допрос

Бывший президент США Фото: pixabay
Дональда Трампа-младшего и Иванку Трамп вызвала в суд генеральный прокурор Летиция Джеймс в связи с расследованием в отношении бизнеса бывшего президента США, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, одна из компаний Дональда Трампа-старшего указала заниженную стоимость в налоговых отчетах, однако для получения льгот была указана завышенная стоимость, сообщает New York Times.

С тех пор как бывший президент Дональд Трамп покинул свой пост, было проведено множество расследований его бизнеса и личных дел. В их числе мошенничество, уклонение от уплаты налогов, вмешательство в выборы, расследование в отношении гольф-клуба Трампа.

Сам бывший президент заявил, что все дела являются политически мотивированными.

Данияр Кунафин
Трамп Дональд США
Токаев поручил правительству рассмотреть ситуацию с газом в Жанаозене
03.01.2022
Число заболевших COVID-19 заметно снизилось в Казахстане
03.01.2022
Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене – Мамин
03.01.2022
Похолодание ожидается в ближайшие три дня в Казахстане
03.01.2022
Названо лучшее время года для каждого знака зодиака
03.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости