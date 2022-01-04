Китай посоветовал США не оценивать их ядерный арсенал по снимкам спутника

Что касается шахт, то я тоже читал сообщения об этом, но это противоречивые сообщения, кто-то говорит, что это шахты для ракет, кто-то – что это ветряные генераторы. Я не в том положении, чтобы подтверждать какое бы то ни было сообщение. Но что я могу сказать, так это то, что это несерьезное дело – пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на этих снимках. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун

Как пишут РИА Новости, информация о строительстве в Китае площадок для МБР начала появляться в американских СМИ в июле. Сообщалось о сооружении 119 пусковых шахт в районе города Юймэнь в провинции Ганьсу, о 110 шахтах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, о третьей площадке на западе Китая, где якобы планируется разместить более 100 новых ракет «Дунфэн-41». Эксперты анализировали спутниковые снимки, а чиновники Штатов утверждали, что на этих трех площадках может разместиться от 350 до 400 ядерных ракет большой дальности.