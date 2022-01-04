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Законодательство РК
14:50 04.01.2022

В Шымкенте продлили карантин

Карантин Фото: Zakon.kz
Ежедневные дезинфекции и запрет на проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, утверждает постановление главного санврача Шымкента, передает Zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев постановил продлить режим карантина и ограничительные меры до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

Запрещено проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq. Передвижение по городу для лиц старше 65 лет ограничено. При посещении общественных мест необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, социальной дистанции и использованию антисептиков.

Власти города обязали обеспечить ежедневную дезинфекцию в местах массового скопления людей.

В будние и выходные дни для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, работа разрешена до 03:00, для лидеров проекта – до 05:00. В выходные дни работа допускается при наличии «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.

Также в городе будет увеличено число единиц общественного транспорта в часы пик во избежание скопления людей на остановках и в транспорте.

Ограничен допуск на работу в очном режиме для сотрудников, не прошедших вакцинацию, за исключением лиц, имеющих противопоказания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Ирина Мишура
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