В Шымкенте продлили карантин

Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев постановил продлить режим карантина и ограничительные меры до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

Запрещено проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq. Передвижение по городу для лиц старше 65 лет ограничено. При посещении общественных мест необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, социальной дистанции и использованию антисептиков.

Власти города обязали обеспечить ежедневную дезинфекцию в местах массового скопления людей.

В будние и выходные дни для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, работа разрешена до 03:00, для лидеров проекта – до 05:00. В выходные дни работа допускается при наличии «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.

Также в городе будет увеличено число единиц общественного транспорта в часы пик во избежание скопления людей на остановках и в транспорте.

Ограничен допуск на работу в очном режиме для сотрудников, не прошедших вакцинацию, за исключением лиц, имеющих противопоказания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.