Одиннадцать детей спасли павлодарские пожарные

В однокомнатной квартире на пятом этаже горели матрас и домашние вещи. Площадь пожара составила 20 кв. м. Всю квартиру заволокло дымом.

Пожарные 10-й пожарной части прибыли через четыре минуты. Они эвакуировали девять взрослых и одиннадцать детей.