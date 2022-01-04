21:54 04.01.2022
Одиннадцать детей спасли павлодарские пожарные
Фото: Instagram/pavlodar_tjd
Сообщение о пожаре поступило на пульт «101» города Аксу Павлодарской области 3 января 2022 года в 21:03, передает Zakon.kz.
В однокомнатной квартире на пятом этаже горели матрас и домашние вещи. Площадь пожара составила 20 кв. м. Всю квартиру заволокло дымом.
Пожарные 10-й пожарной части прибыли через четыре минуты. Они эвакуировали девять взрослых и одиннадцать детей.
Благодаря незамедлительным и тщательным действиям спасателей пожар был ликвидирован в 21:47 и никто не пострадал. Причина и ущерб устанавливаются. На месте происшествия были задействованы 24 человека и семь единиц техники ДЧС Павлодарской области и служб «101», «103». Пресс-служба ЧС Павлодарской области