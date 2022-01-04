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21:54 04.01.2022

Одиннадцать детей спасли павлодарские пожарные

Задымление, Аксу, пожар Фото: Instagram/pavlodar_tjd
Сообщение о пожаре поступило на пульт «101» города Аксу Павлодарской области 3 января 2022 года в 21:03, передает Zakon.kz.

В однокомнатной квартире на пятом этаже горели матрас и домашние вещи. Площадь пожара составила 20 кв. м. Всю квартиру заволокло дымом.

Пожарные 10-й пожарной части прибыли через четыре минуты. Они эвакуировали девять взрослых и одиннадцать детей.

Благодаря незамедлительным и тщательным действиям спасателей пожар был ликвидирован в 21:47 и никто не пострадал. Причина и ущерб устанавливаются. На месте происшествия были задействованы 24 человека и семь единиц техники ДЧС Павлодарской области и служб «101», «103». Пресс-служба ЧС Павлодарской области
Константин Вноровский
Аксу Павлодарская область
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