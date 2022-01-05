Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
04:07 05.01.2022

Протестующие в Алматы разошлись

Площадь Республики, разгон митингующих Фото: Zakon.kz
Беспорядки в Алматы сошли на нет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Протестующие в основном разошлись. Небольшие группы людей ходят по улицам и дворам. С ними работают правоохранители, убеждая разойтись.

Площадь Республики, разгон митингующих

Фото: Zakon.kz

После того, как митингующих выдавили с площади Республики, часть из них попыталась устроить шествия на прилегающих улицах, но полицейские преследовали их и не позволили организоваться. Очевидцы рассказывают, что в полицейских летели камни, часть демонстрантов разобрали тротуарную плитку.

Площадь Республики, разгон митингующих

Фото: Zakon.kz

Грохот светошумовых гранат прекратился. Людей на улицах практически нет.

Площадь Республики, разгон митингующих

Фото: Zakon.kz

Новость по теме

Беспорядки в Алматы – полиция оттеснила митингующих с площади

Константин Вноровский
Алматы
Президент Токаев обратился к демонстрантам
04.01.2022
Россиянин продает банку огурцов за 1,3 миллиона долларов
04.01.2022
Число заболевших COVID-19 незначительно увеличилось в Казахстане
04.01.2022
50 тенге за литр – в Мангистауской области снизили цену на газ
04.01.2022
Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
04.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости