Протестующие в Алматы разошлись

Протестующие в основном разошлись. Небольшие группы людей ходят по улицам и дворам. С ними работают правоохранители, убеждая разойтись.

Фото: Zakon.kz

После того, как митингующих выдавили с площади Республики, часть из них попыталась устроить шествия на прилегающих улицах, но полицейские преследовали их и не позволили организоваться. Очевидцы рассказывают, что в полицейских летели камни, часть демонстрантов разобрали тротуарную плитку.

Фото: Zakon.kz

Грохот светошумовых гранат прекратился. Людей на улицах практически нет.

Фото: Zakon.kz