04:07 05.01.2022
Протестующие в Алматы разошлись
Фото: Zakon.kz
Протестующие в основном разошлись. Небольшие группы людей ходят по улицам и дворам. С ними работают правоохранители, убеждая разойтись.
Фото: Zakon.kz
После того, как митингующих выдавили с площади Республики, часть из них попыталась устроить шествия на прилегающих улицах, но полицейские преследовали их и не позволили организоваться. Очевидцы рассказывают, что в полицейских летели камни, часть демонстрантов разобрали тротуарную плитку.
Фото: Zakon.kz
Грохот светошумовых гранат прекратился. Людей на улицах практически нет.
Фото: Zakon.kz