Какие ограничения вводятся в Мангистауской области в связи с ЧП
С 5 по 19 января в Мангистауской области вводится комендантский час с 23:00 до 7:00.
создается комендатура Мангистауской области под руководством начальника областного ДП Жанарбека Бактыбаева;
установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;
ограничен въезд в Мангистаускую область, а также выезд из нее;
запрещена организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ;
устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
проводится временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
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