Какие ограничения вводятся в Мангистауской области в связи с ЧП

установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;

ограничен въезд в Мангистаускую область, а также выезд из нее;

запрещена организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

проводится временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

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