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04:29 05.01.2022

Какие ограничения вводятся в Мангистауской области в связи с ЧП

Мангистауская область, режим ЧП Фото: Zakon.kz
Как сообщалось ранее, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области, передает Zakon.kz.

С 5 по 19 января в Мангистауской области вводится комендантский час с 23:00 до 7:00.

  • создается комендатура Мангистауской области под руководством начальника областного ДП Жанарбека Бактыбаева;

  • установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;

  • ограничен въезд в Мангистаускую область, а также выезд из нее;

  • запрещена организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

  • запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ;

  • устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

  • проводится временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

    Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Константин Вноровский
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