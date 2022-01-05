06:42 05.01.2022
11 заболевших COVID-19 выявили в БК «Црвена Звезда»
Фото: pixabay
Среди заболевших восемь игроков, еще трое — члены тренерского штаба, включая главного тренера Деяна Радонича, передает Zakon.kz.
Все заболевшие игроки сербского баскетбольного клуба отправились на карантин под наблюдением врачей, сообщается на сайте БК.
Баскетболисты должны были сыграть в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны». Теперь решение об игре будет принято 5 января.
Ранее стало известно о положительных результатах ПЦР-теста на COVID-19 у игроков ФК «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуля», а также у бывшего игрока сборной Бразилии по футболу Роналдо.