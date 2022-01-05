Бердибек Сапарбаев рассказал о беспорядках в Таразе

4 января на центральной площади Тараза Бердибек Сапарбаев обратился к собравшимся и призвал их к спокойствию, не поддаваться беспределу и наладить диалог.

Однако, к сожалению, несколько сотен молодых людей прошли по главным улицам города, спровоцировали беспорядки, совершили хулиганские действия. Бердибек Сапарбаев

В результате сожжено более 10 полицейских машин, пострадали здание аппарата акима области и отделение банка.

Закон един для всех, и его должны соблюдать все! Причинение вреда имуществу государства, нарушение общественного порядка преследуются по закону. На наш взгляд, сотни молодых людей попали под влияние какой-то группы. Призываю всех не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие! Бердибек Сапарбаев

По словам акима области, лица, допустившие незаконные действия, будут привлечены к ответственности.