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Законодательство РК
12:19 05.01.2022

Бердибек Сапарбаев рассказал о беспорядках в Таразе

митинг Фото: Zakon.kz
Было сожжено более 10 полицейских машин, повреждено здание аппарата акима области и отделение банка, передает Zakon.kz.

4 января на центральной площади Тараза Бердибек Сапарбаев обратился к собравшимся и призвал их к спокойствию, не поддаваться беспределу и наладить диалог.

Однако, к сожалению, несколько сотен молодых людей прошли по главным улицам города, спровоцировали беспорядки, совершили хулиганские действия. Бердибек Сапарбаев

В результате сожжено более 10 полицейских машин, пострадали здание аппарата акима области и отделение банка.

Закон един для всех, и его должны соблюдать все! Причинение вреда имуществу государства, нарушение общественного порядка преследуются по закону. На наш взгляд, сотни молодых людей попали под влияние какой-то группы. Призываю всех не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие! Бердибек Сапарбаев

По словам акима области, лица, допустившие незаконные действия, будут привлечены к ответственности.

Анастасия Стативкина
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