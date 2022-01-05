Митрополит Александр призвал казахстанцев не поддаваться ни на какие провокации

Не может быть для нас сегодня ничего более важного, чем немедленное прекращение разжигания междоусобного конфликта внутри нашего родного дома – благословенного Казахстана, — говорится в обращении митрополита.

Уроки истории и недавние события, случившиеся в ряде стран, показывают, что междоусобная брань всегда порождает угрозу разрушения политического устройства и полного развала экономики. В таких случаях возникает реальная опасность потери подлинного суверенитета народа, который выражается в возможности и способности устраивать свою жизнь на основе традиционных нравственных, духовных и культурных ценностей.

Вслед за Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, обращаюсь ко всем вам – проявите мудрость и благоразумие, не поддавайтесь ни на какие провокации изнутри и извне. Всякий, кто разжигает конфликты и сеет междоусобную рознь, кто подталкивает людей к попранию закона и кровопролитию, принимает на душу тягчайший грех. Лишь дьявол может праздновать победу, когда враждуют братья, уничтожая друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные силы народа. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Глава государства обратился к митингующим с благородным предложением вернуться на путь доверия и диалога. Во имя будущего независимого Казахстана необходимо последовать этому призыву и прекратить разжигание всяких конфликтов.

Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений: остановите враждебное противостояние, вступите в реальные переговоры для установления мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть победителей, не может быть политических завоеваний, которые были бы дороже жизни людей. Митрополит Александр

«В наших руках сегодня находится благополучие родного Казахстана и место нашей страны в современном мире», — подчеркнул священнослужитель и призывал всех верующих Православной Церкви к усиленной молитве о мире и предотвращении всяких междоусобиц на нашей земле.