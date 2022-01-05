Сторонники беспорядков в Алматы препятствуют работе скорой помощи

По данным Управления общественного здоровья г. Алматы, агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы мегаполиса, где наносят вред имуществу и оборудованию медицинских учреждений.

В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города. Информационный центр Комендатуры г. Алматы

Вместе с тем, уничтожены две машины скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения.

У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма.

В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ №7.

Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы.