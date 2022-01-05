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Законодательство РК
15:43 05.01.2022

Сторонники беспорядков в Алматы препятствуют работе скорой помощи

скорая помощь Фото: Zakon.kz
Так же они наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты, передает Zakon.kz.

По данным Управления общественного здоровья г. Алматы, агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы мегаполиса, где наносят вред имуществу и оборудованию медицинских учреждений.

В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города. Информационный центр Комендатуры г. Алматы

Вместе с тем, уничтожены две машины скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения.

У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма.

В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ №7.

Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы.

Данные действия мешают оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам и ставят под угрозу здоровье и жизни горожан.

Анастасия Стативкина
Алматы
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