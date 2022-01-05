Изменились правила проведения электронных торгов сжиженным нефтяным газом

Согласно правилам Управляющий комитет организатора торгов утверждает:

график и периодичность проведения торговых дней и основных торговых сессий; торговые инструменты; размеры гарантийного обеспечения для участия в электронных торгах; максимальные размеры заявок на продажу и покупку; ежемесячно максимальное значение базовой цены сжиженного нефтяного газа.

При этом продавцы ежемесячно, в срок не позднее, чем за три рабочих дня до начала торговых сессий уведомляют организатора торгов об объеме сжиженного нефтяного газа, который они планируют выставить на реализацию через соответствующую электронную торговую площадку в текущем месяце.

Эта информация размещается организатором торгов на его официальном интернет-ресурсе в срок не позднее двух рабочих дней до начала торговых сессий.

Организатор торгов в течение пяти рабочих дней, начиная с 20 числа месяца, предшествующего планируемому, проводит пять основных торговых сессий, на каждой из которых продавцы выставляют по 20% от обязательного для реализации через электронные торговые площадки объема сжиженного нефтяного газа, с фактической отгрузкой в течение планируемого месяца.

Если объем сжиженного нефтяного газа, обязательный для реализации соответствующим продавцом через электронные торговые площадки, составляет меньше 180 тонн, то такой продавец выставляет на продажу более 20% от объема, начиная с первой торговой сессии.

Если выставленный на реализацию объем газа был реализован, то он выставляется на последующих торговых сессиях.

При этом минимальный размер партии сжиженного нефтяного газа, ежемесячно приобретаемый на электронной торговой площадке, составляет один лот.

Размер лота по торговым инструментам, предусматривающим поставку сжиженного нефтяного газа железнодорожным транспортом, составляет один вагон от 36 до 40 тонн, автомобильным транспортом пять тонн.

Максимальный размер партии сжиженного нефтяного газа, ежемесячно приобретаемый на электронной торговой площадке покупателем, составляет не более 10% от объема сжиженного нефтяного газа, подлежащего реализации через электронные торговые площадки.

Как отмечается, для участия в торгах сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки участники вносят денежное гарантийное обеспечение организатору торгов или на счет клиринговой организации, обслуживающей электронную торговую площадку.

Размер гарантийного обеспечения для участия в электронных торгах устанавливается управляющим комитетом организатора торгов.

Порядок внесения, удержания и возврата гарантийного обеспечения определяется организатором торгов или клиринговой организацией.

Управляющий комитет организатора торгов устанавливает минимальный и максимальный уровень допустимого отклонения цены сжиженного нефтяного газа, формируемой в течение торговой сессии, от базовой цены, в пределах диапазона от 3-х до 5-ти %.

При этом базовая цена торговой сессии устанавливается в следующем порядке:

на первых электронных торгах по вновь утвержденному торговому инструменту на уровне средневзвешенной цены сжиженного нефтяного газа, сложившейся за последний торговый месяц по всем торговым инструментам соответствующего базиса поставки; если по итогам основной торговой сессии были заключены сделки по объемам сжиженного нефтяного газа не менее чем 75% подлежащего реализации в данную торговую сессию, на следующей основной торговой сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены сжиженного нефтяного газа, сложившейся за такую торговую сессию; если по итогам основной торговой сессии были заключены сделки по объемам сжиженного нефтяного газа менее чем 75%, но более 25%, подлежащего реализации в данную торговую сессию и при этом средневзвешенная цена сжиженного нефтяного газа сложилась на уровне или выше базовой цены данной торговой сессии, на следующей основной торговой сессии базовая цена не изменяется; если по итогам основной торговой сессии были заключены сделки по объемам сжиженного нефтяного газа менее чем 75%, но более 25%, подлежащего реализации в данную торговую сессию, и при этом средневзвешенная цена сжиженного нефтяного газа сложилась ниже базовой цены данной торговой сессии, то на следующей основной торговой сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены сжиженного нефтяного газа, сложившейся за такую торговую сессию; если по итогам основной торговой сессии по торговому инструменту были заключены сделки по объемам сжиженного нефтяного газа менее 25%, либо сделки не заключались, на следующей основной торговой сессии базовая цена уменьшается на 5%, но не ниже уровня текущей предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок; если по торговому инструменту не проводились сделки в течение 30 и более календарных дней, базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены сжиженного нефтяного газа, сложившейся за предыдущую торговую сессию по всем торговым инструментам организатора торгов с соответствующим базисом поставки.

Также правила предусматривают условия, когда проводятся дополнительные торговые сессии.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.