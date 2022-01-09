Берик Уали: Президент работает днем и ночью

Берик Уали вспомнил, что в ночь с 4 на 5 января в пять утра Касым-Жомарт Токаев пригласил его к себе и сообщил, что через два часа проведет совещание.

За этим последовало объявление о принятии прошения об отставке премьер-министра Аскара Мамина и назначении Государственного секретаря РК и первого заместителя Комитета национальной безопасности.

В тот же день Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности РК и выступил с обращением к народу.

Глава государства заявил, что как глава Совбеза намерен действовать максимально жестко в отношении хулиганствующих элементов. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали

Вечером того же дня президент Токаев на заседании Совбеза заявил о решении обратиться к главам государств ОДКБ, а ночью провел ряд кадровых назначений в силовых структурах. Председателем КНБ был назначен Ермек Сагимбаев, Службу госохраны возглавил Сакен Исабеков.

7 января Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу, заявив о том, что армии и полиции отдан приказ открывать огонь на поражение по бандитам и террористам без предупреждения.

Берик Уали также рассказал о том, что глава государства успел опубликовать целую серию сообщений в Twitter, разъясняя мировому сообществу конкретные причины произошедших в стране событий.

Пресс-секретарь главы государства рассказал, что президент регулярно принимает руководителей ведомств, работает с данными и аналитическими отчетами, изучает сводки по ситуации в стране.

Глава государства в эти дни не спал, был вместе с народом. С 4 января 120 часов работает без перерыва. Проводит, несмотря на время суток, совещания, переговоры, в два часа ночи, в семь часов утра. Берик Уали

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что самый тяжелый период уже позади, конституционная законность восстанавливается во всех регионах республики.