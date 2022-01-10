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06:54 10.01.2022

Учителей в Павлодарской области перевели на дистанционную работу

образование Фото: pixabay
Каникулы для школьников и студентов Павлодарской области продлены. Детские сады в области будут работать в штатном режиме с 10 января, сообщает Zakon.kz.

В Павлодарской области работу детских садов и секций приостановили на время ЧП, сообщает «Казинформ».

В области продлены зимние каникулы для учащихся школ с 1 по 11 классы до 17 января. Для студентов колледжей — до 24 января.

Сотрудники учреждений образования переведены на дистанционный режим работы на период ЧП. Ответственность за безопасность и здоровье детей несут их законные представители, родители.Управление образования Павлодарской области

В свою очередь детские сады в области будут работать в штатном режиме с 10 января.

Учителя области сформировали около 400 дружин из примерно 1200 работников школ и колледжей. Их задача — обеспечивать порядок на территории школ, дошкольных учреждений и средне-специальных учебных заведений.

Данияр Кунафин
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