Учителей в Павлодарской области перевели на дистанционную работу

В Павлодарской области работу детских садов и секций приостановили на время ЧП, сообщает «Казинформ».

В области продлены зимние каникулы для учащихся школ с 1 по 11 классы до 17 января. Для студентов колледжей — до 24 января.

Сотрудники учреждений образования переведены на дистанционный режим работы на период ЧП. Ответственность за безопасность и здоровье детей несут их законные представители, родители. Управление образования Павлодарской области

В свою очередь детские сады в области будут работать в штатном режиме с 10 января.