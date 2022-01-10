06:54 10.01.2022
Учителей в Павлодарской области перевели на дистанционную работу
Фото: pixabay
Каникулы для школьников и студентов Павлодарской области продлены. Детские сады в области будут работать в штатном режиме с 10 января, сообщает Zakon.kz.
В Павлодарской области работу детских садов и секций приостановили на время ЧП, сообщает «Казинформ».
В области продлены зимние каникулы для учащихся школ с 1 по 11 классы до 17 января. Для студентов колледжей — до 24 января.
Сотрудники учреждений образования переведены на дистанционный режим работы на период ЧП. Ответственность за безопасность и здоровье детей несут их законные представители, родители.Управление образования Павлодарской области
В свою очередь детские сады в области будут работать в штатном режиме с 10 января.
Учителя области сформировали около 400 дружин из примерно 1200 работников школ и колледжей. Их задача — обеспечивать порядок на территории школ, дошкольных учреждений и средне-специальных учебных заведений.