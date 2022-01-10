Отделения «Казпочты» заработали во всех регионах Казахстана, кроме Алматы

Почтовые отделения будут выдавать пенсии и пособия в штатном режиме в часы работы интернет-связи.

Также была начата работа по заполнению банкоматов наличными средствами. Клиенты «Казпочты» смогут снимать деньги как в отделениях, так и в банкоматах.

Работа отделений возобновлена во всех регионах за исключением Алматы, где Национальный банк отказал в подкреплении денежных средств. Поэтапно гражданам будут доступны все услуги. О возобновлении работы отделений в Алматы будет сообщено дополнительно. Пресс-служба АО «Казпочта»

В Алматинской области отделения будут работать с 10:00 до 15:00, в Жамбылской области с 9:00 до 15:00.

Кроме того, благодаря запуску магистральных маршрутов по Казахстану Информационно-логистическим центром «ЮГ», с 10 января возобновится прием и обработка почтовых отправлений.