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Законодательство РК
10:17 10.01.2022

Пострадавшие от террористов сотрудники алматинского акимата рассказали о своем состоянии

стреляли, машина Фото: Zakon.kz
Ранее автомобиль, в котором ехали руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов, попал под обстрел боевиков. Обоим сотрудникам акимата оказали медпомощь, сейчас их состояние стабильное, передает Zakon.kz.

По словам Нурлана Кикимова, с самого начала беспорядков он с коллегой работал в штабе, обеспечивающем коммуникацию с населением и функционирование всех служб.

машина, лобовое стекло

Фото: Zakon.kz

6 января, когда площадь Республики и здание акимата были отбиты, для оценки ущерба и принятия решений по нормализации ситуации члены оперативного штаба выехали на место. Попали в засаду. Оказались под плотным огнем. Я был за рулем. В машине также находились один из замакима и заведующий отделом, руководитель управления спорта Рустам Байсеитов. В темноте я заметил, что пальба идет со стороны Центрального музея. Мы развернулись, и после была погоня. Из автомашин боевиков, которые преследовали нас, виднелись автоматы и пулеметы. Скрыться от них помог густой туман. Нурлан Кикимов

алматы, беспорядки, машина, стрельба

Фото: Zakon.kz

Чиновник отметил, что нападавшие не простые митингующие — слишком грамотно были организованы засада, нападение и погоня. Он поблагодарил сотрудников антитеррористического штаба, которые помогли выбраться из бойни, и принес соболезнования семьям и близким погибших при исполнении своего долга.

стреляли по машине, беспорядки алматы

Фото: Zakon.kz

Кикимов пообещал вскоре вернуться к работе. Ему и коллеге провели операции, предстоят еще, но жизни уже ничего не угрожает.

стреляли по машине, алматы

Фото: Zakon.kz

стреляли по машине, алматы, беспорядки

Фото: Zakon.kz

стреляли по машине, алматы

Фото: Zakon.kz.

Ирина Мишура
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