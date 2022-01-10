10:56 10.01.2022
Ерлан Карин: Гражданам надо сохранять бдительность
Фото: Zakon.kz
Госсекретарь РК Ерлан Карин в интервью гостелеканалу «Хабар 24» рассказал, как быстро может стабилизироваться ситуация в стране и какова вероятность повторения террора, передает корреспондент Zakon.kz.
Я не хотел бы, чтобы мы как-то расслаблялись и самоуспокаивались. Не хотел бы этого допускать, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, все службы приведены в полную готовность. На улицах нашей столицы, в принципе, заметно это напряжение. Поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность. Госсекретарь РК Ерлан Карин
Он призвал граждан быть внимательными.
В эфире телеканала видел призыв, чтобы граждане сообщали о каких-то подозрительных лицах или предметах. Эти объявления не случайно даются, потому что «угроза не у ворот», как говорится. Угроза уже внутри, угроза рядом. Нужно сохранять бдительность. Но, я думаю, что самые напряженные, острые моменты мы все-таки прошли. Госсекретарь РК