За нарушение режима ЧП в Нур-Султане привлекли к ответственности 64 человека

Ситуация в Нур-Султане находится под контролем. В круглосуточном режиме на шести блокпостах проверяется передвижение транспортных средств на предмет выявления подозрительных лиц и запрещенных веществ. С начала объявления режима ЧП зарегистрировано 64 факта нарушения режима или невыполнения требований, установленных государственным органом в связи с объявленным чрезвычайным положением. Департамент полиции Нур-Султана

В полиции отметили, что процессуальное решение в отношении виновных будет принято судом.

По информации ДП, на территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» с целью стабилизации криминогенной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности и своевременного предупреждения и пресечения преступлений в период чрезвычайного положения.

В этой связи проводится подворовой и поквартирный обход, идет проверка иностранных граждан, незаконно прибывших и проживающих в столице.

Фото: ДП столицы

За сутки в городе зарегистрировано 13 преступлений, 62 дорожно-транспортных происшествия, травмированных нет. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержан один водитель.

В рамках ОПМ «Правопорядок» выявлено 311 административных правонарушений, среди которых 111 нарушений правил проживания, 37 фактов распития спиртных напитков в общественных местах и 47 фактов нарушения миграционного законодательства.

Кроме того, сотрудниками полиции пресечен факт нарушения комендантского часа администрацией бара «Гастробар» по улице Сембинова. В отношении недобросовестного владельца увеселительного заведения, который игнорировал меры чрезвычайного положения, возбуждено сразу два административных производства — за нарушение режима ЧП и карантина с рассмотрением вопроса изъятия лицензии на работу.

Сохраняйте спокойствие и правопорядок в городе. Не нарушайте установленный режим комендантского часа. Любые противоправные действия будут жестко пресекаться. Комендант столицы Ержан Саденов

На данный момент участковыми инспекторами полиции проверено 239 квартир, сдающихся в наем, 597 единиц барачно-съемного жилья и 76 хостелов. С целью проверки законности нахождения в столице в полицию доставлено 161 иностранное лицо.

Между тем в акимате города отметили, что в эти дни жители в основном проявляют понимание и поддерживают. Неравнодушные астанчане приносят горячий чай и питание стражам порядка, которые несут службу на улице. Граждане выражают признательность полицейским за сохранение порядка и безопасности.