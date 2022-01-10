11:52 10.01.2022
Максимальные ставки по депозитам повысили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) повысил максимальные ставки по некоторым видам депозитов физических лиц в национальной валюте, сообщает Zakon.kz.
С 11 января 2022 года максимальные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам со стандартными сроками на три и шесть месяцев повышены на 2%, а по сберегательным депозитам со стандартными сроками 12 месяцев – на 1%. КФГД
Так, ставки по трех- и шестимесячным срочным депозитам повышены до 10,3% (было 9,8%).
По 12-месячным ставки составили 10,7% (было 10,4%).
По 24-месячным — 9,4% (9,2%).
При этом ставки по несрочным депозитам остались прежними — 9,5%.
По сберегательным депозитам
Три и шесть месяцев — 13,3% (было 12,8%).
12 месяцев — 14,9% (13,7%).
24 месяца — 12,2% (11,4%).