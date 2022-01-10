Максимальные ставки по депозитам повысили в Казахстане

С 11 января 2022 года максимальные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам со стандартными сроками на три и шесть месяцев повышены на 2%, а по сберегательным депозитам со стандартными сроками 12 месяцев – на 1%. КФГД

Так, ставки по трех- и шестимесячным срочным депозитам повышены до 10,3% (было 9,8%).

По 12-месячным ставки составили 10,7% (было 10,4%).

По 24-месячным — 9,4% (9,2%).

При этом ставки по несрочным депозитам остались прежними — 9,5%.

По сберегательным депозитам

Три и шесть месяцев — 13,3% (было 12,8%).

12 месяцев — 14,9% (13,7%).

24 месяца — 12,2% (11,4%).