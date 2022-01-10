12:19 10.01.2022
Все аэропорты работают в штатном режиме, кроме алматинского и талдыкорганского — КГА
Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Все аэропорты Республики Казахстан работают в штатном режиме, за исключением аэропорта Алматы и аэропорта Талдыкоргана. Деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана возобновится после стабилизации ситуации.Пресс-служба КГА МИИР РК
Ранее в ведомстве предоставили информацию касательно выполнения регулярных авиарейсов, а также по международным авиарейсам.