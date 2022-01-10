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Законодательство РК
12:19 10.01.2022

Все аэропорты работают в штатном режиме, кроме алматинского и талдыкорганского — КГА

Все аэропорты работают в штатном режиме, кроме алматинского и талдыкорганского, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Все аэропорты Республики Казахстан работают в штатном режиме, за исключением аэропорта Алматы и аэропорта Талдыкоргана. Деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана возобновится после стабилизации ситуации.Пресс-служба КГА МИИР РК

Ранее в ведомстве предоставили информацию касательно выполнения регулярных авиарейсов, а также по международным авиарейсам.

Динара Халдарова
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