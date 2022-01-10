Ситуация в Нур-Султане стабильная — Алтай Кульгинов

Дорогие горожане! В городе ситуация стабильная. Тем не менее все правоохранительные органы продолжают работу в усиленном режиме. По периметру города установлены блокпосты, также сотрудники полиции проводят подворовой и поквартирный обход. Алтай Кульгинов

В городе с 23:00 до 7:00 введен комендантский час. Полиция патрулирует город. В этом время жителям запрещено выходить на улицу.

Фото: акимат Нур-Султана