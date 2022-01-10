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13:12 10.01.2022

Ситуация в Нур-Султане стабильная — Алтай Кульгинов

военные Фото: акимат Нур-Султана
Аким Нур-Султана на своей странице в Instagram обратился к жителям столицы с призывом соблюдать все правила режима ЧП и верить только достоверным источникам информации, передает Zakon.kz.
Дорогие горожане! В городе ситуация стабильная. Тем не менее все правоохранительные органы продолжают работу в усиленном режиме. По периметру города установлены блокпосты, также сотрудники полиции проводят подворовой и поквартирный обход. Алтай Кульгинов

В городе с 23:00 до 7:00 введен комендантский час. Полиция патрулирует город. В этом время жителям запрещено выходить на улицу.

Нур-Султан, машина, полицейский

Фото: акимат Нур-Султана

Призываю всех горожан в целях своей же безопасности и безопасности своих близких соблюдать все правила режима ЧП, не посещать места массового скопления людей, не поддаваться на призывы деструктивных сил, верить только официальным источникам информации! Аким Нур-Султана
Анастасия Стативкина
Беспорядки-2022 Кульгинов Алтай Нур-Султан
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