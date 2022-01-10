Главную елку разобрали в Павлодаре, чтобы террористы не смогли использовать ее как оружие

Как пишет Pavlodarnews.kz, обычно конструкцию убирали в конце или середине января.

Сотрудники полиции также опасались, что сборные части елки террористы могли бы использовать в качестве оружия.

Отмечается, что ранее на центральной площади Павлодара почтили память казахстанцев, погибших в ходе беспорядков.

В Казахстане по прежнему сохранятся «красный» уровень террористической опасности.