Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:08 10.01.2022

Главную елку разобрали в Павлодаре, чтобы террористы не смогли использовать ее как оружие

разбор конструкции Фото: Zakon.kz
Замакима города Светлана Гладышева заявила, что главная елка области мешала силовикам, которые следят за порядком рядом со зданием областной администрации, передает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, обычно конструкцию убирали в конце или середине января. 

Сотрудники полиции также опасались, что сборные части елки террористы могли бы использовать в качестве оружия.

Отмечается, что ранее на центральной площади Павлодара почтили память казахстанцев, погибших в ходе беспорядков.

В Казахстане по прежнему сохранятся «красный» уровень террористической опасности.

Елена Беляева
Беспорядки-2022 Павлодар
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости