14:08 10.01.2022
Главную елку разобрали в Павлодаре, чтобы террористы не смогли использовать ее как оружие
Фото: Zakon.kz
Замакима города Светлана Гладышева заявила, что главная елка области мешала силовикам, которые следят за порядком рядом со зданием областной администрации, передает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, обычно конструкцию убирали в конце или середине января.
Сотрудники полиции также опасались, что сборные части елки террористы могли бы использовать в качестве оружия.
Отмечается, что ранее на центральной площади Павлодара почтили память казахстанцев, погибших в ходе беспорядков.
В Казахстане по прежнему сохранятся «красный» уровень террористической опасности.