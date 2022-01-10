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Законодательство РК
14:57 10.01.2022

Возвращение туристов из зарубежья будет проводиться через Нур-Султан — МИИР РК

туристы, самолет Фото: pixabay
Возвращение туристов, выехавших на новогодний отдых в ОАЭ, Шри-Ланку, Таиланд, на Мальдивы и ГОА, будет максимально ускорено и пройдет через столичный аэропорт, передает Zakon.kz.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на расширенном совещании с руководством Комитета гражданской авиации, Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, авиакомпаний, аэропортов, АО «НК «КТЖ» и Ассоциации туроператоров Казахстана дал поручение в кратчайшие сроки разработать график эвакуации казахстанцев, выехавших на отдых в теплые страны и лишенных возможности вернуться по причине дестабилизации работы алматинского аэропорта.

На совещании были отработаны детали взаимодействия всех участников, задействованных в организации обратных рейсов. Пресс-служба МИИР РК

Руководству АО «Пассажирские перевозки» НК «КТЖ» дано поручение учесть график возврата пассажиров при составлении расписания поездов и оказывать им максимальную помощь.

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