Возвращение туристов из зарубежья будет проводиться через Нур-Султан — МИИР РК

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на расширенном совещании с руководством Комитета гражданской авиации, Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, авиакомпаний, аэропортов, АО «НК «КТЖ» и Ассоциации туроператоров Казахстана дал поручение в кратчайшие сроки разработать график эвакуации казахстанцев, выехавших на отдых в теплые страны и лишенных возможности вернуться по причине дестабилизации работы алматинского аэропорта.

На совещании были отработаны детали взаимодействия всех участников, задействованных в организации обратных рейсов. Пресс-служба МИИР РК

Руководству АО «Пассажирские перевозки» НК «КТЖ» дано поручение учесть график возврата пассажиров при составлении расписания поездов и оказывать им максимальную помощь.