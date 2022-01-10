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Законодательство РК
15:57 10.01.2022

Это реально работающий механизм — Токаев об ОДКБ

токаев, одкб, участие Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, 10 января в режиме видеоконференцсвязи состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Касым-Жомарта Токаева в связи с ситуацией в Казахстане.

В мероприятии наряду с Касым-Жомартом Токаевым приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, председатель Кабинета министров — руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

токаев, одкб, участие

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана проинформировал участников мероприятия о складывающейся в стране обстановке и принимаемых мерах по ее стабилизации, а также выразил признательность партнерам по ОДКБ за оказываемую помощь.

Фактически, это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас принципиально важна не только военная, но и, прежде всего, моральная поддержка партнеров по ОДКБ. Все государства — участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана.Касым-Жомарт Токаев

токаев, одкб, участие

Фото: akorda.kz

Президент отметил, что организация получит полезный положительный опыт, будут проанализированы «узкие места» и сделаны соответствующие выводы, внесены корректировки в регулирующие документы.

ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств.Касым-Жомарт Токаев

токаев, одкб, участие

Фото: akorda.kz

В ходе саммита лидеры стран ОДКБ обменялись мнениями о ситуации в Казахстане, высказались в поддержку действий руководства нашей страны, отметили важность восстановления стабильности и конституционного порядка. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась доложил о ходе реализации принятых совместных решений.

Главы государств договорились находиться в постоянном контакте до завершения миссии коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, — отмечается в сообщении.

С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева можно ознакомиться по ссылке.

Динара Халдарова
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