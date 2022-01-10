Средства клиентов в безопасности. «Сбер Банк»

На сегодняшний день по Казахстану работают 1128 устройств самообслуживания, которые регулярно пополняются, чтобы обеспечить казахстанцев наличностью.

Банк активно ликвидирует последствия нападений и ведет работы по восстановлению пострадавших отделений. «Сбер Банк»

Работают филиалы во всех регионах присутствия. Режим работы – с 9:00 до 17:00. В четырех регионах – Усть-Каменогорске, Уральске, Павлодаре и Атырау – отделения открыты до 18:00. В Алматы работает филиал по адресу: ул. Калдаякова, 26/30.

Мобильный банк доступен без интернета на всей территории РК. Достаточно наличия 3G/4G сети.