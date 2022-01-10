19:13 10.01.2022
Средства клиентов в безопасности — «Сбер Банк»
Во время террористических атак и последовавших за ними актов мародерства в числе других были подвержены атакам также отделения и банкоматы «Сбер Банка».
Средства клиентов в безопасности.«Сбер Банк»
На сегодняшний день по Казахстану работают 1128 устройств самообслуживания, которые регулярно пополняются, чтобы обеспечить казахстанцев наличностью.
Банк активно ликвидирует последствия нападений и ведет работы по восстановлению пострадавших отделений.«Сбер Банк»
Работают филиалы во всех регионах присутствия. Режим работы – с 9:00 до 17:00. В четырех регионах – Усть-Каменогорске, Уральске, Павлодаре и Атырау – отделения открыты до 18:00. В Алматы работает филиал по адресу: ул. Калдаякова, 26/30.
Мобильный банк доступен без интернета на всей территории РК. Достаточно наличия 3G/4G сети.
В штатном режиме работает контакт-центр. Необходимую информацию можно получить по номерам:
5030 – с мобильного телефона для физлиц;
7744 – с мобильного телефона для юрлиц.