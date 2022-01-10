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Законодательство РК
19:13 10.01.2022

Средства клиентов в безопасности — «Сбер Банк»

Во время террористических атак и последовавших за ними актов мародерства в числе других были подвержены атакам также отделения и банкоматы «Сбер Банка».
Средства клиентов в безопасности.«Сбер Банк»

На сегодняшний день по Казахстану работают 1128 устройств самообслуживания, которые регулярно пополняются, чтобы обеспечить казахстанцев наличностью.

Банк активно ликвидирует последствия нападений и ведет работы по восстановлению пострадавших отделений.«Сбер Банк»

Работают филиалы во всех регионах присутствия. Режим работы с 9:00 до 17:00. В четырех регионах – Усть-Каменогорске, Уральске, Павлодаре и Атырау – отделения открыты до 18:00. В Алматы работает филиал по адресу: ул. Калдаякова, 26/30.

Мобильный банк доступен без интернета на всей территории РК. Достаточно наличия 3G/4G сети.

В штатном режиме работает контакт-центр. Необходимую информацию можно получить по номерам:

  • 5030 – с мобильного телефона для физлиц;

  • 7744 – с мобильного телефона для юрлиц.

Динара Халдарова
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