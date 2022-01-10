Токаев обсудил ситуацию в Казахстане с председателем ЕС

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

Состоялся продуктивный разговор с Шарлем Мишелем. Обновили информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и законности. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой заявил, что Казахстан пережил самый масштабный кризис за всю историю независимости.