19:34 10.01.2022
Токаев обсудил ситуацию в Казахстане с председателем ЕС
Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсудил ситуацию в Казахстане с председателем Европейского союза Шарлем Мишелем, передает Zakon.kz.
Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
Состоялся продуктивный разговор с Шарлем Мишелем. Обновили информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и законности.Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой заявил, что Казахстан пережил самый масштабный кризис за всю историю независимости.